Арендаторы Ельцин-центра проигнорируют решение владельцев здания о закрытии

В Екатеринбурге Ельцин-центр объявил, что закрывается полностью – с 23 марта. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе ЕЦ. «Вынужденная мера закрытия центра означает ответственный подход к делу, которым мы занимаемся. Да, нам очень жаль прерывать работу, Ельцин-центр несет финансовые потери, мы доставляем неудобства нашим гостям и арендаторам. Но никакие резоны не могут перевесить главный: мы должны сделать все, чтобы максимально обезопасить наших гостей, арендаторов и сотрудников», – заявили там, уточнив, что не закрываются одномоментно и что «процесс прекращения работы арендаторов займет определенное время».

Однако сами арендаторы офисной части говорят, что не намерены исполнять решение Ельцин-центра, которое противоречит договорам аренды. Нет никаких нормативно-правовых актов – ни на уровне правительства страны, ни на уровне правительства Свердловской области, которые требовали бы идти на такие меры. «Пошлем их, да и все», – прокомментировал один из арендаторов офисов.

Надо сказать, что в Ельцин-центре работают не только офисы и магазины, но и клиника КИРМ, где в том числе лечат бесплодие с помощью вспомогательных репродуктивных технологий по квотам от ТФОМС (то есть бесплатно – как получить квоту, «Новый День» рассказывал в подробном гайде). Запланированные операции вряд ли могут быть перенесены из-за желания Ельцин-центра ограничить доступ своим арендаторам. В самом КИРМе «Новому Дню» сообщили, что также не намерены закрываться из-за заявления владельцев здания. «Все запланированные приемы врачей и операции будут вестись, мы не закрываемся», – сказали там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.20

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