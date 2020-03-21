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Суббота, 21 марта 2020, 10:16 мск

Новости Екатеринбург

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Полицейским выдадут противоэпидемические костюмы из запасов госрезерва

Уральские участковые полиции получат более 300 комплектов одноразовых противоэпидемических костюмов. Это сделано для безопасности правоохранителей, так как они сопровождают медиков при обходе домов, где живут люди, которые могли контактировать с больными COVID-19.

«Каждый комплект состоит из комбинезона, фартука, респиратора, очков, а также – по паре нарукавников, бахил и перчаток. Защитные костюмы выделены из запасов областного госрезерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации ЧС. Задействовать запасы госрезерва решено, чтобы максимально оперативно защитить здоровье полицейских», – сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним, в Екатеринбурге лабораторно подтверждены 6 случаев коронавируса. Власти установили 760 человек, которые контактировали с заболевшими. По данным Роспотребнадзора под медицинским наблюдением находится 1267 граждан (из них 1214 – граждане РФ).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.03.20

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