Число заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось до 9 человек

В Свердловской области подтверждено еще три случая коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, новые заболевшие прибыли из Европы – из каких стран не уточняется. Сейчас они находятся в 40-й больнице Екатеринбурга.

«Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Круг их контактов был ограничен, лица из близкого круга контактов госпитализированы и обследованы, остальные контактировавшие с ними находятся под меднаблюдением», – сообщили в региональном оперативном штабе. В местах, где находились выявленные заболевшие, проведена дезинфекция. Таким образом, к 21 марта в регионе зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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