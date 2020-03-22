российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 22 марта 2020, 11:18 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге работают волонтеры для оказания помощи пенсионерам в условиях карантина

В Свердловской области волонтеры начали обходить пожилых людей, которые вынуждены уйти в социальную изоляцию для профилактики заболевания коронавируса.

Как сообщил региональный оперативный штаб, добровольцы помогают пенсионерам с покупкой лекарств и продуктов. Такая работа ведется в Екатеринбурге и других городах региона. Оставить заявку можно по единому бесплатному номеру: 8 800 200 3411.

В департаменте информационной политики «Новому Дню» уточнили, что обходы квартир пожилых людей проводят волонтеры-медики свердловского медицинского колледжа.

Уточним: волонтёры-медики создают группы быстрого реагирования для помощи жителям региона. При этом присоединиться могу все желающие. В группы быстрого реагирования уже вливаются спасатели, представители других добровольческих организаций, просто неравнодушные уральцы.

Для того чтобы присоединится к волонтерам-медикам и волонтёрам-спасателям, нужно быть совершеннолетним и пройти специальный тренинг

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.03.20

В России число зараженных коронавирусом увеличилось до 306. / В Свердловской области объявлено предупреждение МЧС о резком похолодании. / Шар у драмтеатра на несколько часов превратился в коронавирус (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

Ученые назвали средний инкубационный период коронавируса

В России число зараженных коронавирусом увеличилось до 306

Дневник коронавируса: 21 марта. Границы

Около 9 тысяч россиян не могут вернуться из-за рубежа

Российские тест-системы для выявления коронавируса отправили в 13 стран

Полицейским выдадут противоэпидемические костюмы из запасов госрезерва

3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу из-за эпидемии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Коронавирус из Китая,