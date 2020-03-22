В Екатеринбурге работают волонтеры для оказания помощи пенсионерам в условиях карантина

В Свердловской области волонтеры начали обходить пожилых людей, которые вынуждены уйти в социальную изоляцию для профилактики заболевания коронавируса.

Как сообщил региональный оперативный штаб, добровольцы помогают пенсионерам с покупкой лекарств и продуктов. Такая работа ведется в Екатеринбурге и других городах региона. Оставить заявку можно по единому бесплатному номеру: 8 800 200 3411.

В департаменте информационной политики «Новому Дню» уточнили, что обходы квартир пожилых людей проводят волонтеры-медики свердловского медицинского колледжа.

Уточним: волонтёры-медики создают группы быстрого реагирования для помощи жителям региона. При этом присоединиться могу все желающие. В группы быстрого реагирования уже вливаются спасатели, представители других добровольческих организаций, просто неравнодушные уральцы.

Для того чтобы присоединится к волонтерам-медикам и волонтёрам-спасателям, нужно быть совершеннолетним и пройти специальный тренинг

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.03.20

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