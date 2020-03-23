У участников досрочного периода ЕГЭ-2020 есть только неделя на перерегистрацию

Региональные органы управления образованием до 1 апреля перерегистрируют участников досрочного периода Единого государственного экзамена и Государственного выпускного экзамена на основной период проведения аттестации. Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Сроки сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода были перенесены из-за угрозы распространения коронавируса, они будут сдавать ЕГЭ и государственный выпускной экзамен в основной период.

«Необходимо до 1 апреля 2020 года провести перерегистрацию участников досрочного периода на основной период проведения государственной итоговой аттестации. Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ и ГВЭ подаются в государственную экзаменационную комиссию по форме и в места, определенные региональным министерством образования. Каждый регион сам решает, в какой форме, где и как он будет принимать заявления об изменении сроков экзаменов», – заявил Анзор Музаев.

По официальной информации, подавляющее большинство зарегистрированных на досрочный период участников – это выпускники прошлых лет. Они сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода, выпускники текущего года – в основные дни. При совпадении дат экзаменов по разным предметам либо при наличии объективных и документально подтвержденных причин, не позволяющих сдать экзамен в указанный срок, государственные экзаменационные комиссии регионов могут его перенести.

Информация о порядке перерегистрации с досрочного периода ЕГЭ на основной в ближайшее время будет опубликована на сайте министерства образования и молодежной политики Свердловской области и официальном портале ЕГЭ и ОГЭ в регионе. Вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации жители региона могут задать по телефонам горячей линии регионального Минобразования.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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