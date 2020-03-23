Симптомы и осложнения Covid-19: французские медики обобщили данные

Новая болезнь Covid-19 еще недостаточно хорошо описана. В подавляющем большинстве случаев инфекция сопровождается незначительными симптомами или протекает вообще бессимптомно. Но в некоторых случаях ситуация может быстро ухудшиться и больному потребуется экстренная медицинская помощь. В статье Le Figaro авторы попытались проанализировать медицинскую статистику и свести воедино симптоматику.

Исходя из текста, при наличии симптомов клиническая картина не всегда полная. Например, сухой кашель отсутствует у одного из трех пациентов с поставленным диагнозом «коронавирус нового типа». Лихорадка у заболевших есть почти всегда, но не обязательно, что она появится в первые же дни. Температура при этом не очень высокая и остается не выше 39 у девяти пациентов из десяти. Каждый третий заболевший жалуется на слабость, каждый пятый сообщает, что ему трудно дышать.

На боль в горле и мышечные боли (так называемая ломота как при гриппе), на головные боли жалуется только каждый седьмой инфицированный Covid-19.

Некоторые симптомы являются неожиданными, хотя и распространенными. Например, потеря аппетита, расстройство пищеварения, потеря вкуса или обоняния. Тем не менее, они уже были описаны как признаки других коронавирусов или вирусных заболеваний. «Это новая болезнь, мы не знаем, как ее описать, но особенно важно, чтобы за экстренной помощью не обращались все подряд пациенты с симптомами. Это надо делать только в том случае, если они чувствуют себя по-настоящему плохо, когда наблюдаются сложности с дыханием. В противном случае надо звонить своему лечащему врачу», – объясняет д-р Энн Джеффрой-Вернет, президент Национального союза больничных анестезиологов-реаниматологов (SNPHARE).

По мнению членов этой ассоциации, для Франции сейчас принципиально важно, чтобы жители соблюдали домашний карантин и не загружали лишней работой медперсонал, потому что лечить абсолютно всех никто позволить себе не может. Вот почему, как только есть подозрение на Covid-19, пациенту рекомендуется быть изолированным и сидеть дома, защищая своих родственников от переноса инфекции. Также необходимо контролировать температуру и следить за появлением проблем с дыханием.

Как пишет Le Figaro, если у большинства инфицированных симптомов нет или они минимальны, есть и такие больные, у которых практически сразу же развивается пневмония. У некоторых пациентов коронавирус вызывает сильную иммунную реакцию, при этом неясно, почему. Осложнения начинаются примерно на десятые сутки с начала заболевания.

Кроме того, у других пациентов немедленно или вторично развивается тяжелая форма заболевания, называемая «острый респираторный дистресс-синдром» или ОРДС. Несколько исследований описывают одинаковую картину: на восьмой день появляется одышка, затем быстро развивается острый респираторный дистресс-синдром.

Также в статье говорится, что инфекция сходит на нет у большинства пациентов через 14 дней после появления симптомов.

Екатеринбург, Париж, Елена Васильева

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