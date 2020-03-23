ЕВРАЗ против Covid-19: удаленка, защитная амуниция, санобработка (ФОТО)

Компания ЕВРАЗ переходит на особый, антикоронавирусный, режим работы. На предприятиях компании вводят целый комплекс мер для предотвращения распространения Covid-19.

Так, по информации представителей ЕВРАЗа, приостановлены зарубежные командировки сотрудников. Все сотрудники, возвращающиеся из зарубежных поездок (независимо от того, был это отпуск или служебная командировка), в обязательном порядке остаются на домашней самоизоляции на 2 недели с сохранением заработка. Ограничен доступ зарубежных специалистов и подрядчиков на предприятия ЕВРАЗа. Одинаковые меры противодействия распространению вируса, включая самоизоляцию, распространяются не только на работников ЕВРАЗа, но и на сотрудников подрядных организаций.

Для осуществления температурного контроля на проходных устанавливаются тепловизоры и пирометры. Сотрудникам предприятий, которым необходим выход на работу, выданы дополнительные средства индивидуальной защиты – очки, респираторы и защитные перчатки. В местах общего пользования размещаются дополнительные емкости с антисептиком и средствами дезинфекции. До конца марта отменено алкотестирование. Проводится регулярная санобработка транспорта и помещений.

Особое внимание сосредоточено на обеспечении непрерывности производства: логистики, снабжения, организации технологического процесса.

Чтобы сократить количество мест массового скопления людей, был скорректирован режим рабочего времени офисного персонала. Бóльшая часть офисных сотрудников переведена в режим удаленной работы. Для этого были закуплены новые ноутбуки, установлено дополнительное оборудование и программное обеспечение, позволяющее эффективно и безопасно работать удаленно в условиях обострения эпидемиологической ситуации. Все совещания проводятся удаленно с помощью эффективных систем конференц- и видеосвязи. Перенесены или отменены все массовые деловые, спортивные и развлекательные корпоративные мероприятия. Скорректированы графики работы столовых, оптимизируется количество и порядок сменно-встречных собраний.

Среди работников компании и сотрудников подрядных организаций ведется информационная кампания о правилах поведения и личных мерах предосторожности в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

ЕВРАЗ следит за распространением вируса и вместе с учреждениями здравоохранения, а также страховыми организациями оперативно принимает решения по обеспечению безопасности своих сотрудников и членов их семей.

Нижний Тагил, Качканар, Святослав Булгарин

Нижний Тагил, Качканар. Другие новости 23.03.20

Политик счел себя униженным, когда журналисты нарисовали на его фото медицинскую маску. / Врач больницы № 40 рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом. / Между Екатеринбургом и Нижним Тагилом электричка насмерть сбила человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»