На Урале не будут создавать аналог новосибирского «Вектора» для борьбы с коронавирусом

Принято решение создать второй в России референс-центр по мониторингу коронавируса. Лабораторию откроют в Москве.

Как сообщил сегодня на брифинге главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, такое решение принял федеральный центр. В Екатеринбурге лаборатории, аналогичной новосибирскому «Вектору», не будет. Но в столице Свердловской области растет число лабораторий для первичной диагностики, одна дополнительная открылась сегодня, завтра запустят еще одну.

Как уже сообщалось, для того, чтобы окончательно подтвердить диагноз, анализы со всей страны перепроверяют в новосибирском «Векторе». Ранее в СОСПП предлагали помочь с финансированием, если такую лабораторию соберутся открыть на Урале.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.03.20

За вернувшимися из Европы туристами будут следить соседи. / В Екатеринбурге раскрыто убийство 19-летней девушки (ФОТО). / «Взяла деньги, не отдает мебель», – уральцы жалуются на предпринимательницу (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»