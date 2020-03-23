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Понедельник, 23 марта 2020, 16:48 мск

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В Екатеринбурге участковые придут ко всем вернувшимся из Европы

В Екатеринбурге начинается обследование всех, кто недавно посетил Европу.

Как рассказал на брифинге главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, всего под наблюдением согласно спискам должно находиться более 15 тысяч человек, из них около 3 200 прилетели из Европы. Их обследуют, и к каждому придет участковый. Все они, напомним, обязаны находиться на двухнедельном карантине.

По словам Козловских, бдительные соседи следят за этим. Он добавил, что всех, кто не соблюдает режим изоляции, принудительно отправят в обсервацию.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Коронавирус из Китая,