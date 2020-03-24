В ГИБДД объявили об ограничениях на допуск посетителей

В Свердловской области Госавтоинспекция ввела ограничения для защиты от коронавируса нового типа. Они коснутся людей, которые, например, приходят обменять или получить водительские удостоверения, автомобильные номера, и так далее.

«В подразделениях ГИБДД введены ограничения по количеству граждан, одновременно находящихся в помещениях, где оказываются государственные услуги. Уже с завтрашнего дня доступ будет ограничен: количество граждан, допускаемых в помещения, будет контролироваться уже на входе в здание. Но ограничительные мероприятия не коснутся тех граждан, которые воспользовавшись единым порталом «Госуслуги.ру» и прибыли в подразделение в назначенное время», – рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что санитарная обработка будет проводиться каждые два часа в помещениях для приема граждан. «Возможно, это займет немного больше времени, но госуслуги будут оказаны всем. Мы приносим извинения за доставленные неудобства, но эти меры направлены, в первую очередь, на безопасность граждан», – сказал начальник управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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