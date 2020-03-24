В Екатеринбурге разыскивают беглецов из Сочи с подозрением на коронавирус

Из больницы в Сочи сбежали двое мужчин, у которых может быть коронавирус. Они вернулись недавно из США и Испании, находились на изоляции в частном доме. Как сообщает издание «Сочистрим», мужчины должны были прийти в больницу и сдать тест на коронавирус, но вместо этого сели на самолет до Екатеринбурга.

Оперативный штаб по коронавирусу в Свердловской области информацию о беглецах подтвердил. «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило уведомление от коллег из Краснодарского края, в котором говорится о нарушении двумя гражданами режима наблюдения. Проводится комплекс мероприятий по поиску этих людей. Им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции», – рассказали «Новому Дню».

На сегодняшний день в Екатеринбурге коронавирус подтвержден у 9 человек. Они находятся в 40-й больнице. За последние сутки в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» провели 515 проб на коронавирус, обследовали 281 человека.

Екатеринбург. Март 24, Светлана Загороднева

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