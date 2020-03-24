Очереди в кофешопы, белые, побитые камнями, парацетамоловый ажиотаж и любовь на балконе – читатели «Нового Дня» из разных стран мира о коронавирусе

В мире коронавирусом заразились уже больше 200 тысяч человек. И пока Китай отчитывается о 90% выздоровлений, другие страны только переживают пик или готовятся к нему. «Новый День» поговорил со своими читателями, которые живут в разных государствах – от Египта до Ирландии, чтобы узнать о настроениях, методах лечения и ограничительных мерах для населения.

София, PR-специалист, живет в Италии: «В Италии остановили все производство, оставив только продовольственную сферу и наиболее важные для государства отрасли. На улицы запрещено выходить, тем более – в группах. Ходить в продуктовые можно в одиночку. У нас в Ломбардии запретили бегать даже по одному: разрешается лишь выходить за продуктами – причем запускают маленькими группами, так что много очередей, – а также в аптеку и выгуливать собак возле дома. Продукты есть, магазины сразу пополняются, полки с некоторыми продуктами (макароны, мясо, фрукты, овощи) могут от силы пустовать один день. Общественный транспорт давно ограничили. Власти ввели очень много штрафов за нарушение карантинных мер – до 5 тысяч евро или могут даже дать срок!

Про то, что в больницах не хватает мест, а гробы с телами вывозят военные, – это правда. Дыхательных аппаратов тоже не хватает. У моей знакомой дядя в больнице при смерти – ИВЛ нет, врачи не знают, как его спасти. И да – итальянцы действительно очень благодарны за помощь, оказанную Италии Россией, Кубой и Китаем в борьбе с коронавирусом.

Люди как-то перестраиваются – сидя дома, работают и учатся. Кто-то даже умудряется влюбляться! Моя знакомая познакомилась с парнем с балкона дома напротив, теперь ждут конца карантина, когда им можно будет встретиться друг с другом».

Сергей, предприниматель, живет в Голландии: «Я ТВ не смотрю, но в целом – успокаивают. Само общество нагнетает гораздо больше через соцсети. Части населения пофиг. Часть населения просит запереть всех по домам «как в Италии». В выступлении премьер-министр сказал примерно так: «Многие люди переболеют, это создаст коллективный иммунитет, сейчас самое главное – выиграть время и не перегрузить систему здравоохранения, а бизнесу поможем».

Был период, когда народ поскупал всю туалетную бумагу, макароны и пиво. Была даже очередь за марихуаной, когда кофешопам приказали закрыться. Теперь кофешопы и рестораны работают на доставку-самовывоз, с продуктами все в порядке. Только средств дезинфекции по-прежнему нет.

Выходить на улицу можно. На данный момент ключевой тезис: все должны соблюдать дистанцию полтора метра, не собираться группами, с симптомами сидеть дома. Но многие запираются в превентивном порядке и поднимают панику, чтобы запереть всех. Сегодня снова будет обсуждаться вопрос. Прошла неделя в карантине, так что можно смотреть на результаты. При этом фитнес-клубы, секс-клубы, школы, университеты – все закрыто. Транспорт весь работает, но ходит почти пустой. В субботу все ломанулись на море – в воскресенье закрыли дороги на море. Народу ощутимо меньше даже на улицах.

Голландская медицина славится тем, что всех лечат водичкой и парацетамолом. Но, конечно, если тяжелый случай – то в госпиталь. Но ведь 30% вообще не имеют симптомов, может, и у меня есть этот коронавирус. Еще 30% могут покашлять и денек потемпературить. Тестируют тут только людей с тяжелыми симптомами и медработников. Так что неизвестно, сколько реальных случаев. Но власти каждый день публикуют информацию о том, сколько человек в госпитале, сколько на ИВЛ, сколько еще свободно ИВЛ и т.д. Так что в плане прозрачности вопросов нет».

Юлия, работает удаленно, вместе с семьей зимует в Египте: «Мы приехали в феврале зимовать сюда. До начала марта была тишина, а потом, как ВОЗ объявила пандемию, все стало меняться. У нас был ураган мощный, так что еще с четверга, 5 марта, все по домам сидели – было штормовое предупреждение. В воскресенье, 8 марта, садики, школы, университеты не открылись, объявили, что все сидим на карантине две недели. По возможности ограничить посещение работу в офисе. Все коммунальные и экстренные, конечно, работают. Примерно в это же время страны начали закрывать границы, вывозить организованных туристов. В марте знакомые прилетали – им уже в аэропорту измерили температуру. Потом сказали, что 19 марта приостанавливается вообще все авиасообщение в Египте, даже внутреннее. Но самолеты летают – в Хургаде мы их видим, они как раз над нами взлетают и садятся. Но уже меньше, видимо, вывозят. Некоторые самостоятельные туристы, я знаю, решили остаться пока здесь. Мы до июня изначально планировали, поэтому нас это пока не касается. Меня только волнует курс рубля – он упал сильнее, чем египетский фунт, и все стало чуть дороже, но пока терпимо.

Я не смотрю местные СМИ, периодически заглядываю в интернет, но Египет – это Африка, и про нее особо никто не пишет в связи с коронавирусом. Я читала только про одного умершего в Хургаде, он немец. Всего около 300 случаев в Египте. У местного населения появился негатив, потому что им сказали, что туристы завезли заразу. Знакомые девочки гуляли – местные «гопники» кричали им «корона, корона», оскорбляли, кто-то даже плюнул в сторону их. Слышала, что в кого-то и камнями кидались. Других знакомых чуть из маршрутки не высадили, а таксисты ехали с открытыми форточками. У арабов, в общем, появился страх к белым. Некоторые ходят в масках – на рынках, в магазинах. Там, кстати, все есть, как и в аптеках. Ну, народ подзакупился, но ажиотажа нет. Про санитайзеры или маски сказать не могу ничего, даже не смотрела в эту сторону – я уборку дома делаю, а руки мы моем. Это ведь Египет, тут вода из-под крана оставляет желать лучшего. Мы посуду моем, а потом кипяченой водой ополаскиваем. Мы это делаем и без коронавируса.

Дети гуляют, друг к другу в гости люди ходят, на улицу выходить можно – никаких ограничений нет, торговые центры работают, на пляже народу немного, но есть, а вот отели закрыты, туристов-то вывезли. Работников отелей отправили по домам в вынужденные отпуска, кто из них неместный – запрещено покидать Хургаду. Сами отели должны обработать. Ресторанам ввели ограничения по времени, они могут работать до семи, а тут вся тусовка только в это время начинается. Но я в это время уже девочек укладываю, поэтому для меня в этом плане ничего не поменялось».

Любовь, пенсионерка, живет в Германии: «Все учреждения – соцведомства, школы – не работают вторую неделю. Закрыты фитнес-клубы, парки, все массовые заведения. Магазины работают только продовольственные, промтовары закрыты. Мы только что вернулись из магазина, там сделали красные линии через каждые полтора метра у касс и защитную пленку с окном у кассира, дистанцию соблюдают. Народу не очень много, все стараются побыстрее сделать покупки и уйти. В магазине вроде бы все есть: яйца, молочка, заморозка, хлеб, сосиски, пиво, сахара много, он тут, кажется, никому не нужен. Бумаги туалетной нет вторую неделю, и еще нет салфеток и дезинфицирующих средств, я только детские влажные салфетки нашла. Ну, у нас бумаги в запасах немного осталось. Когда появится, неизвестно. Две недели назад ужас что в магазинах было: все полки опустели, все разобрали, фрукты, овощи. Риса не было, макароны только белые, мы темные берем – их разобрали. Масло только самое дорогое оставалось. Мы подумали: неужели все на самом деле исчезнет? И разбирали все: и немцы, и русские, и турки. В русском магазине закончилась гречка – обычная, осталась только очень дорогая. Как сейчас, не знаю, там принято здороваться, общаться, решили не ездить.

На улице пусто. Выходить можно, с собакой, например, но не компанией. Бумаги никакие писать не надо. Сын на фитнес не ходит – закрыто, но бегает. Он съемкой занимается, сейчас дома сидит. Племянница в школе работает – тоже дома сидит. Есть родственник, работает на машине, у него специальный документ, по которому он ездить может. Домашние врачи, которые рецепты выписывают или больничные, просят не приходить. Муж пришел за рецептом, его отругали, сказали, чтоб по телефону звонил и ему все на дом принесут.

Я бы не сказала, что у нас какая-то паника. Говорят, случаи у нас есть. Я смотрю каналы на русском, там говорят в основном про большие города, в Берлине, наверное, все не очень спокойно, там много иностранцев. Я с кем по телефону разговариваю, никто вроде не паникует. В гости сейчас не ходим. Я не знаю, как следят за соблюдением карантина. У нас есть спецмашины, которые следят за порядком, но в нашем районе я их не вижу, может, в центре есть, наверное, там кого-то проверяют, но мы туда не ходим».

Мария, писательница, живет в Белоруссии: «Нет паники. По крайней мере, я не вижу ее совсем. В Сети периодически пытаются посетить фейки про «ааааамывсеумрем». Народ в основном ржет. Открыто все, все работает – даже школы. В магазинах все есть, горы гречки со скидкой. Кто-то что-то скупает, но тут же подвозят новое. Доставка еды перегружена заказами, доставка из интернет-магазинов работает как часы. Бабушки и дедушки все так же тусят на лавочках.

Отменились поезда, самолеты и автобусы, но вроде не все, например, в Польшу на выходные не скататься. И в Литву. Вокруг нас закрыли все границы. Внутри страны все как было.

Местный рубль, как и в России, тоже упал, но народ к этому привык, и у нас все считают в баксах.

По работе все изменения в том, что теперь мы сидим дома. Муж работает в Wargaming, их разогнали почти всех на удаленку, я тоже дома в основном. Сфера IT растащила по домам технику и мебель и оборудовала себе хоум-офисы. Насколько я знаю, это решение работодателя, многие превентивно разогнали офисы по домам, никаких указов (от правительства) нет. Мы купили велотренажер и гантели, чтобы не зажиреть, ездим в супермаркет ночью, когда там народу поменьше, и сидим дома.

Продавцы в перчатках много где. Жижа антибактериальная в каждом общественном месте, в магазинах она есть. Что в общественном транспорте, я не знаю, не езжу. По моим ощущениям, в Минске стало побезлюднее, владельцы посуточных квартир рыдмя рыдают из-за отсутствия туристов, но, в основном, все как было».

Фото Марии из Белоруссии Фото Марии из Белоруссии Фото Марии из Белоруссии

Денис, тренер по фигурному катанию, живет в Австрии: «Нагнетания атмосферы не замечаю, может, потому что телевизор не смотрю. С продуктами все хорошо. Пару дней были полупустые полки, сейчас все подвезли, все как обычно – изобилие. Даже туалетная бумага появилась. Говорят, маски все скупили. Но я и не искал, возможно, где-то есть. На улицу можно выходить по одному или с тем, с кем живешь. Можно за продуктами, в аптеку, с собакой тоже можно. В целом, в Вене огромное количество парков, скверов, где можно гулять вообще без контакта с окружающими, места очень много. Нельзя на пикники собираться, могут оштрафовать. Но в целом все спокойно. Полиция патрулирует на машинах. Но ведь австрийцы – люди дисциплинированные. Сказали нельзя, значит – нельзя. Транспорт ходит почти пустой, открыты супермаркеты, хозяйственные магазины, аптеки, банки. Все остальное закрыто. Каток, где я работаю, закрыт, сижу дома, уже хочу снова работать. Пока такая ситуация до 13 апреля, дальше будет видно».

Елена, преподаватель танцев, живет в Бельгии: «Я сначала была спокойна, сейчас и до меня страх дошел. В основном говорят соблюдать правила гигиены и оставаться дома. Прогулки, я так поняла, разрешены, но на дистанции полтора метра. Видела из окна у нас перед домом в парке бегали пары, но в интернете спорят: кто-то говорит, лучше гулять, дышать свежим воздухом, кто-то агрессивно отстаивает мнение «всем сидеть и не выходить». Я лучше посижу и не буду выходить. Муж выходит только за покупками. Неделю уже не были в магазине, не знаем, что там. В последний раз были остатки риса и спагетти, муки не было. Есть недостаток дезинфицирующих средств для рук, не можем купить. Аптеки работают. Транспорт работает. Кинотеатры, рестораны, школы – нет. Люди работают в основном онлайн, дома.

На улице полиция контролирует. Спрашивают, куда идешь. Выписывают штрафы. «Люди пошли чай попить к родственникам – по 250 евро с человека штраф», – мне рассказала знакомая.

У мужа есть коллеги заболевшие, они во Франции работают, остались там на карантине. Не в больнице. Сделали тест и отпустили на карантин домой (в съемное жилье), домой к семье не едут. Сказали принимать парацетамол».

Юлия, социальный работник, живет в Ирландии: «Обстановка немного тревожная, но в целом большой паники нет. Люди стараются жить нормальной жизнью. Но все разговоры только про коронавирус. Может быть потому, что все закрыто, никаких публичных событий не происходит. Поэтому все немного зациклены на этом. Все ждут шестичасовых новостей, чтобы узнать последние данные и количество зараженных за день.

Особого карантина у нас пока нет. Многие работают из дома. Кому нужно на работу (как мне, например), можно ехать, нет проблем. Просят не выходить на улицу без нужды, но особо не контролируют. Пока. Люди ходят в магазины, аптеки, на прогулку, бегают. На этой неделе будет заседать комиссия по ужесточению мер карантина. Конкретно пока не знаем, но, скорее всего, запретят пожилым выходить на улицу. Уже полиция просит звонить им, и полицейские будут доставлять им продукты и лекарства. Или волонтеры. Продуктов, кстати, завались. В дефиците только санитайзеры и маски. Не всегда можно найти парацетамол.

Если есть подозрение, сразу отправляют на тестирование. На сегодняшний момент двое коллег ожидают тестирования с симптомами простуды. 4-5 дней ожидания теста. 40 тысяч человек в стране ожидают тестирования. Лечения особого нет. Если симптомы не тяжелые, люди остаются дома. В больницу кладут только с тяжелыми симптомами, затрудненным дыханием и т.д. Таким образом стараются обезопасить медработников и других пациентов в госпиталях. А так – сиди дома и пей парацетамол.

Вчера были закрыты все большие парки и лесопарки, т.к. потеплело, и люди двинулись на природу. Контролирует полиция. Школы, кинотеатры, бассейны, спортзалы – все закрыто, кроме продуктовых магазинов и аптек. Поезда и электрички пока ходят. Какие-то автобусы уже отменили, но не все.

Во многих магазинах строгий контроль, на входе предлагают обработать руки санитайзером и надеть перчатки. Пол расчерчен на квадратики, чтобы люди не подходили друг к другу ближе чем на два метра.

В аптеки может зайти только один человек. Остальные ждут на улице».

Мария, дизайнер, живет во Франции: «Большинство населения сидит дома. Работают медики и те, кто не может не работать – электрики, уборщики, персонал продуктовых и аптек. Кто может работать по интернету – делает это из дома. Кто не может, на временном простое. Школьники дома, по идее, им учителя через интернет дают задания, но не очень-то много, судя по моему ребенку. Настрой в обществе разный. Кто-то до сих пор ворчит, что меры преувеличены, кто-то паникует «мы все умреееем». ТВ нагнетают жутко! Ничего, кроме короновируса, в новостях нет. И новости все только пугающие. Больницы переполнены, мест там нет, масок для медиков нет, тестов на вирус нет, ничего, блин, нет. Сидите дома, один выход. Пока идем, судя по цифрам, по итальянскому сценарию.

С продуктами нормально. В первую неделю кое-где были пустые полки, сейчас все снова появилось. Даже туалетная бумага. Нет только масок, геля для рук, любой дезинфекции, градусников в аптеках, и парацетамол теперь тоже отпускают по коробке в одни руки.

На улицу можно выходить, заполнив самому себе специальное разрешение. И написав время, во сколько ты вышел, и адрес. Их проверяют регулярно полицейские у встречных пешеходов и тех, кто в машинах. Можно перемещаться на работу тем, кто работает, тем, кто идет к врачу, тем, кто идет в магазин или аптеку недалеко от дома, тем, кто идет к престарелым родителям, например, продуктов отнести, тем, кому надо выгулять собаку, ребенка или себя, но не отходить дальше двух километров от дома. По последнему пункту многие злоупотребляют, конечно, очень сильно. Выходить можно только по одному, или одному родителю с ребенком, но я регулярно вижу гуляющие семьи с детьми. Полиции на всех не хватает. Штраф 134 евро за нарушение. Некоторые города вчера ввели комендантский час, ночью выходить нельзя вообще. И, конечно, закрыты все парки, лесопарки, пляжи, прогулочные зоны и детские площадки.

Моя свекровь болеет прямо сейчас, кашель и температура. Две подруги кашляют. У меня горло и тоже кашель начинается. Лечат? Никак. К врачу нельзя. В больницу звонить только при проблемах с дыханием. Тестов не делают никому! Сидите дома, парацетамол и обильное питье. Все. Поэтому точной цифры болеющих во Франции не может быть, не смотрите эту официальную смешную цифру, это те, кому сделали уже в реанимации тесты. Болеет гораздо больше.

Транспорт ходит. Но практически пустой. Автобусы перегорожены лентами крест накрест, передняя часть как бы закрыта – нельзя приближаться к водителю. Больше трех человек в салоне не видела. Кинотеатры, школы, спортзалы, бассейны и вообще все остальное закрыто еще с выходных».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева, Ольга Мишунина

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