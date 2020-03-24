ЦБ РФ рекомендовал банкам придерживать наличные на 4 дня

Банк России выдал профилактические рекомендации для банков, работающих в условиях мировой пандемии коронавируса нового типа.

В частности, перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки в банке несколько дней – это обеспечит гарантированную гибель вируса. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на бумаге вирус живет 3-4 дня.

Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке, сообщают в ЦБ.

Кроме того, предлагается регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной организации и, по возможности, за ее пределами.

Исполнение рекомендаций позволит минимизировать распространение Covid-19 при использовании наличных денег.

Банк России также рекомендует банкам при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводы и бесконтактная оплата по картам.

Екатеринбург, Елена Васильева

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