«Исследовано 8 200 проб», – врач-эпидемиолог рассказала о поиске зараженных коронавирусом (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области журналистам показали, как пробы, взятые у больных с подозрением на коронавирус, доставляются в лабораторию. По данным регионального Роспотребнадзора, в последние дни специалисты обследуют 550-580 образцов в сутки со всей области.

Прием проб на коронавирус в лаборатории

«Для обеспечения лабораторной диагностики за март увеличена мощность. Провели ряд мероприятий, привлекли и усилили персонал. Докупили оборудование, необходимое для выявления данного возбудителя. Мы вышли на мощность 700 проб в сутки. Это пробы, поступающие со всей области», – рассказала заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области Ирина Чистякова.

Она пояснила, что с января было исследовано более 8 200 образцов. Реагенты для выявления коронавируса были разработаны в ФБУН «Вектор» в Новосибирске. Это четыре реакционные смеси, которыми Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области полностью обеспечен с запасом на две недели вперед. Однако в нашем регионе специалисты просто делают вывод о наличии или отсутствии коронавируса. А более точную диагностику результатов – с выявлением Covid-19 выполняет институт «Вектор».

Доставляют образцы со всей Свердловской области водители больниц. Журналисты РИА «Новый День» пообщались с курьером верхнепышминского медучреждения. Анатолий рассказал, что какие-либо средства защиты им не выдают. Контейнеры с образцами мужчина переносит голыми руками – ни перчаток, ни маски у него нет. Кроме того, водитель пожаловался на слабое техническое оснащение автопарка, – инструмент приходится использовать свой, а для ремонта авто иногда даже берут хлам, который находят. Сам Анатолий приехал в Екатеринбург на белой «семерке», у которой не работает приборная панель. Также мужчина пожаловался на низкую зарплату. С его слов, водители в больнице Верхней Пышмы получают около 15 тысяч рублей.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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