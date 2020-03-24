Депутаты предложили включить в штаб по коронавирусу министра финансов

Депутаты свердловского заксобрания, многие из которых занимаются бизнесом, просят исполнительные органы власти услышать их опасения, вызванные постановлением о мерах по профилактике коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце сегодняшнего заседания попросил слова директор ЗАО «Таганский ряд», депутат от ЕР Анатолий Никифоров. Он упомянул о предложении закрыть в крупных ТЦ детские площадки, кинотеатры, другие объекты, и напомнил, что арендаторам всех этих площадей надо нести большие расходы – платить зарплату сотрудникам, платить налоги и так далее. «А если зарплату не платить, к предпринимателям уже завтра придет прокуратура, не говоря уже о налогах», – пояснил он и предложил как-то обсудить ситуацию с правительством.

Председатель комитета заксо по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков напомнил, что в регионе работает большой оперативный штаб по коронавирусу под руководством губернатора Евгения Куйвашева, но, к сожалению, туда не входят представители минфина. «Я переговорил с Галиной Максимовной (Кулаченко, министром финансов, – прим. ред.), надо встречаться, надо корректировать работу этого штаба», – предложил Терешков.

Еще один единоросс, Олег Исаков, предложил подготовить обращение, чтобы тех предпринимателей, которые особенно пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов за то время, что они не работали.

Спикер Людмила Бабушкина дипломатично отметила, что, с одной стороны, депутат Исаков прав, но с другой – «бюджет у нас пополняется налогами». На этом открытая часть заседания завершилась, трансляция была отключена.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.03.20

«Нас выгоняют из гостиницы, рейсов нет», – рассказы россиян, застрявших в Индии. / Теперь 13 – в Свердловской области подтвердили еще четыре случая коронавируса. / Отчет о газификации свердловских сел в заксо встретили «с прискорбием». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»