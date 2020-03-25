Куйвашев и министры будут совещаться друг с другом дистанционно

С завтрашнего дня, 26 марта, временно изменится регламент заседаний правительства Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев. Если раньше для принятия постановлений правительства требовался созыв кабинета министров, то с завтрашнего дня они могут голосовать за проекты документов заочно. В анонсах на четверг указано, что очередное еженедельное заседание пройдет в ситуационном центре Дома Севастьянова в режиме видео-конференц-связи. Это связано с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

В департаменте информполитики сообщают, что постараются решить вопрос трансляции хотя бы аудиоверсии заседания для СМИ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.03.20

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