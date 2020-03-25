В Екатеринбурге из-за коронавируса временно прекратили практику партнерских родов

В Екатеринбурге из-за объявленной ВОЗ пандемии коронавируса временно отменяют практику партнерских родов. Об этом, в частности, своих пациенток уведомил Екатеринбургский клинический перинатальный центр.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе, стране и мире проведение партнерских родов в акушерских стационарах ЕКПЦ временно останавливается, говорится на официальной странице медучреждения. «Мы считаем эту технологию очень эффективной и всегда рады партнерам, которые приходят на роды вместе с будущими мамами. Но для обеспечения максимальной безопасности пациентов некоторое время партнеры не будут допускаться на роды, даже в том случае, если они полностью здоровы. Надеемся на ваше понимание и то, что скоро все встанет на свои места!» – отмечается в сообщении для пациентов.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.20

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