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Среда, 25 марта 2020, 12:22 мск

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Транспортники терпят убытки, но подвижной состав и рейсы не сокращают

Неблагоприятная ситуация по коронавирусу и карантинные меры сказалась и на общественном транспорте. И, хотя пока ни частные, ни муниципальные перевозчики не снижают количество рейсов из-за снизившегося числа пассажиров, возможно, к такой мере придется прибегнуть позже.

Как рассказал «Новому Дню» директор ООО «Декар-Бас» (обслуживает автобусные маршруты 054, 056, 070, 46) Сергей Ельцов, снижение числа пассажиров они заметили несколько недель назад. «Это наша головная боль. С начала марта мы зафиксировали сокращение пассажиропотока на 35%. Конечно, сокращать количество рейсов в этих условиях – разумный подход. Но мы должны выполнять муниципальный контракт», – пояснил он. На вопрос, пытались ли они выходить на переговоры с мэрией, руководитель ответил положительно, но пояснил, что новых договоренностей пока нет.

В компании ООО «Форт-Транс», которая обслуживает автобусные маршруты 047, 053, 22, 48, 64, были более осторожны с ответом. Специалист по безопасности движения Алексей Ильинский сообщил: «Действительно пассажиропоток упал, но незначительно – порядка 7-10%. Для нас это нормальная рабочая ситуация. Школы и вузы закрылись на карантин, но взрослое население ездит на работу. Сокращать подвижной состав пока не планируем, но резервный транспорт на маршруты не выпускаем».

«Сокращений не будет, – заявили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Пассажиропоток действительно немного снизился, но не так, чтобы снижать количество подвижного состава. Кроме того, в условиях карантина важно сохранять дистанцию между людьми». Также там сообщили, что статистики пассажиропотока за март еще попросту нет – она появится по итогам месяца, возможно, 5-7 апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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