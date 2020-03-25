Роспотребнадзор назвал города, у жителей которых подозревают коронавирус

Руководитель свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских рассказал, что все 13 заболевших коронавирусом в нашем регионе – это жители Екатеринбурга. При этом ранее сообщалось, что один из госпитализированных – это работник «ВСМПО-Ависма», житель Верхней Салды. По словам Козловских, подозрительные случаи, то есть когда люди вернулись из-за рубежа и имеют признаки ОРВИ, есть в Сысерти, Нижнем Тагиле, Полевском, Сухом Логу, Новой Ляле, Первоуральске и Каменске-Уральском.

Представитель Роспотребнадзора по Свердловской области рассказал, что большинство людей, у кого медики подозревают Covid-19, находятся в ГКБ № 40 – это 123 человека, чуть меньше – в инфекционном отделении больницы № 6 – там лежат 68 человек, еще 12 человек госпитализированы в разных муниципальных образованиях области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.20

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