Медики ждут пика возвращения свердловчан из-за рубежа на этой неделе

Свердловские санврачи ждут пика нагрузки по проверке вернувшихся из-за рубежа граждан России на коронавирус. Об этом рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. «С понедельника сотрудники работают на внутренних линиях в Кольцово. Эта неделя будет пиковой, к концу недели мы ожидаем, что большинство граждан, кто находится за пределами страны, должны вернуться. Они будут обработаны – к ним выйдут медработники, отберут пробы», – сказал он.

Напомним, как писал на прошлой неделе «Новый День», международный терминал Кольцово был частично законсервирован, так как большинство рейсов отменилось. С этой недели Россия временно ограничила авиасообщение со всем миром – исключения составляют чартеры для тех, кто возвращается из-за рубежа, а также некоторые рейсы в столицы государств из Москвы и обратно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.20

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