российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 марта 2020, 15:42 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Вице-губернатор рассказал, когда маски появятся в аптеках

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков ответил на вопрос о том, когда маски появятся в аптеках. «Переживать не надо – если вам нужна маска, чтобы пойти к врачу, то вызывайте врача на дом. Он приедет, потому что поликлиники переводятся в карантинный режим, – сказал он сегодня на брифинге. – Надеемся, торговые сети уже завтра почувствуют прибытие масок. Будет важно, как будет идти спрос. В первую очередь, мы будем волонтерские службы обеспечивать, работников ОВД, всех, кто имеет отношение к очагам, – 15 тысяч людей надо охватить, кто прибудет из-за границы».

Напомним, что уже второй месяц в аптеках Екатеринбурга практически не достать медицинские одноразовые маски, ранее Креков говорил, что они не защищают здоровых людей, а носить их надо только заболевшим. Тем не менее, несколько швейных производств в Свердловской области были переориентированы на изготовление одноразовых средств индивидуальной защиты.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.20

Куйвашев подписал указ об изоляции пожилых свердловчан. / Красный Крест перестал раздавать маски: они закончились. / Медики ждут пика возвращения свердловчан из-за рубежа на этой неделе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

«Биотерроризм»: главный эпидемиолог минздрава РФ раскрыл, чем опасен китайский коронавирус

Куйвашев подписал указ об изоляции пожилых свердловчан

Красный Крест перестал раздавать маски: они закончились

Коронавирус наступает: в России готовятся ограничить работу магазинов и ТЦ

Медики ждут пика возвращения свердловчан из-за рубежа на этой неделе

Роспотребнадзор назвал города, у жителей которых подозревают коронавирус

Вслед за масками из аптек пропали парацетамол и хлоргексидин

В аптеках раскупают препарат, который лечит от коронавируса, но может убить

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Коронавирус из Китая,