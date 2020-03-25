Вице-губернатор рассказал, когда маски появятся в аптеках

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков ответил на вопрос о том, когда маски появятся в аптеках. «Переживать не надо – если вам нужна маска, чтобы пойти к врачу, то вызывайте врача на дом. Он приедет, потому что поликлиники переводятся в карантинный режим, – сказал он сегодня на брифинге. – Надеемся, торговые сети уже завтра почувствуют прибытие масок. Будет важно, как будет идти спрос. В первую очередь, мы будем волонтерские службы обеспечивать, работников ОВД, всех, кто имеет отношение к очагам, – 15 тысяч людей надо охватить, кто прибудет из-за границы».

Напомним, что уже второй месяц в аптеках Екатеринбурга практически не достать медицинские одноразовые маски, ранее Креков говорил, что они не защищают здоровых людей, а носить их надо только заболевшим. Тем не менее, несколько швейных производств в Свердловской области были переориентированы на изготовление одноразовых средств индивидуальной защиты.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.20

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