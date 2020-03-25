В одном из офисников Екатеринбурга обнаружен непонятный цех по производству масок (ВИДЕО)

Екатеринбуржцы обнаружили странный цех по производству медицинских масок в одном из офисных зданий города. Об этом, ссылаясь на подписчиков, рассказал Дмитрий Москвин на своей странице в фейсбуке. «В тесном душном офисе на Чебышева, 4, группа молодых людей в совершенно нестерильных условиях и без средств защиты клепает те самые маски. Ни упаковки, ни перчаток. С помощью клеевого пистолета. И, внимание, стоимость одной такой маски – 30 рублей! Пожалуйста, не покупайте никаких масок, перчаток и лекарств с рук. Только у сертифицированных производителей и в аптеках», – пишет он.

Цех по производству масок в офиснике

Съемочная группа «Нового Дня» отыскала помещение, на которое обратили внимание люди. Это оказалась небольшая комната, где за тремя столами работали десять молодых людей без масок и перчаток. С помощью клеевого пистолета они крепили резинки на заготовки. Ребята не сказали, на какую организацию работают, сообщив, что делают большое количество масок для себя. Кроме того, они заверили, что в дальнейшем индивидуальные средства защиты отправят на стерилизацию.

Нам не удалось выяснить, кто нанял молодых людей, есть ли у них разрешение на производство масок и куда готовую продукцию отправят после упаковки в коробки.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 25.03.20

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