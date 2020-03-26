В городах Урала будут ежедневно включать уличные громкоговорители – рассказывать про коронавирус

В Свердловской области власти приняли решение проводить информирование населения о ситуации с коронавирусом в регионе с помощью уличных громкоговорителей. «Согласно распоряжению ГУ МЧС России по Свердловской области и министерства общественной безопасности Свердловской области ежедневно в 10:00 и 17:00 будет проводиться информирование населения Свердловской области по вопросу коронавируса, с помощью громкоговорящей связи системы оповещения населения», – говорится в заявлении властей.

Мера будет действовать до особого распоряжения.

Вчера, в 11:00, в муниципальных образованиях Свердловской области должна была пройти плановая проверка громкоговорящей связи системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций без включения сирен, об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Екатеринбург, Елена Сычева

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