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Четверг, 26 марта 2020, 11:03 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге лаборатория тестирует здоровых людей на коронавирус

В Екатеринбурге лаборатория «Хеликс» начала тестирование всех желающих на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба компании. В лаборатории «Новому Дню» пояснили, что сам тест стоит 600 рублей. Дополнительно оплачивается взятие биоматериала – это может быть мазок из зева, носа, мокрота или кровь из вены.

«На данный момент ведется запись в лабораторию на Сулимова, 42. Очередь такова, что запись новых клиентов ведется начиная с 30 марта», – уточнили в лаборатории.

Там подчеркнули, что готовы взять анализы только у здоровых людей, у кого не было симптомов ОРВИ и гриппа в течение последних 14 дней (температура тела выше 37 градусов, кашель, насморк, и т.д.). Кроме того, непосредственно перед исследованием у клиента измерят температуру. Запись ведется на определенное время, чтобы избежать нахождения людей в одном помещении в очереди. Тех, у кого есть симптомы ОРВИ, либо кто вернулся из-за границы, а также тех, кто контактировал с людьми, находящихся в самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора, не примут. «Если что-то из перечисленного вам подходит, вам необходимо либо вызвать врача на дом (если были или есть симптомы), либо обратиться в Роспотребнадзор», – уточнили в компании.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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