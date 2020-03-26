российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 марта 2020, 11:04 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Коронавирус. Екатеринбург. Новая реальность (ВИДЕО)

https://newdaynews.ru/pict/arts1/67/84/678422_b.jpg

С тех пор, как в Екатеринбурге стало известно о первых случаях заболевания коронавирусом и власти объявили о принятии особых мер, в городе появились невеселые признаки нового времени.

Коронавирус. Екатеринбург

Закрылись школы и музеи, стало меньше людей на улицах и машин на дорогах. В транспорте пахнет дезинфицирующими средствами. Офисных работников просят «без необходимости не ходить по коридорам», а в здании мэрии каждому входящему измеряют температуру. И только лаборатория по забору анализов на коронавирус работает в полную силу. А уже с понедельника Екатеринбург, как и всю Россию, ждет новый этап: президент Владимир Путин объявил нерабочую неделю.

Каким увидела Екатеринбург съемочная группа «Нового Дня» – смотрите в нашем видеоролике.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.20

Свердловчане стали чаще обращаться на горячую линию психологической помощи. / Куйвашев: в 70 % школ или слабый интернет, или у детей дома нет компьютеров. / МЧС объявило штормовое предупреждение на Урале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Дневник коронавируса: 26 марта. О закрытии мира

Свердловчане стали чаще обращаться на горячую линию психологической помощи

Восемь стран потребовали от ООН добиться отмены санкций ради борьбы с Covid-19

В Китае ищут «нулевого пациента»: впервые коронавирус выявили у продавщицы креветок

Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

Глава Кунгура ушел в отставку после поездки на курорт, депутаты назначили врио

В Екатеринбурге лаборатория тестирует здоровых людей на коронавирус

В аптеках раскупают кислород в баллончиках – на случай заражения коронавирусом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия, Коронавирус из Китая,