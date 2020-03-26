Коронавирус. Екатеринбург. Новая реальность (ВИДЕО)

С тех пор, как в Екатеринбурге стало известно о первых случаях заболевания коронавирусом и власти объявили о принятии особых мер, в городе появились невеселые признаки нового времени.

Коронавирус. Екатеринбург

Закрылись школы и музеи, стало меньше людей на улицах и машин на дорогах. В транспорте пахнет дезинфицирующими средствами. Офисных работников просят «без необходимости не ходить по коридорам», а в здании мэрии каждому входящему измеряют температуру. И только лаборатория по забору анализов на коронавирус работает в полную силу. А уже с понедельника Екатеринбург, как и всю Россию, ждет новый этап: президент Владимир Путин объявил нерабочую неделю.

Каким увидела Екатеринбург съемочная группа «Нового Дня» – смотрите в нашем видеоролике.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман, Евгения Вирачева

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