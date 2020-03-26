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Четверг, 26 марта 2020, 11:25 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области семь новых случаев коронавируса

В Свердловской области зарегистрировано семь новых случаев коронавируса. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу. Таким образом, в регионе уже 20 случаев заболевания Covid-2019. В региональном операштабе пока не уточнили, в каких городах живут заболевшие. Напомним, до сегодняшнего дня все случаи коронавируса были обнаружены только в Екатеринбурге.

Всего по России зафиксировано 182 новых случая, большинство в Москве – 136. На втором месте оказался Средний Урал. Накануне стало известно, что в Москве скончались двое пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Екатеринбург, Елена Иванова

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