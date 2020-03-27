Психолог о легкомысленном отношении к коронавирусу: «Сейчас у людей стадия отрицания, дальше будет гнев»

Легкомысленное отношение некоторых жителей России к ограничительным мерам, которые принимают власти, объясняется вовсе не глупостью, а психологической реакцией на глобальные изменения. Об этом «Новый День» поговорил с начальником службы психологической помощи Анной Гарбер. «Любые изменения – а они сейчас есть, начиная работой и заканчивая отдыхом, – ведут к потерям. И они всегда связаны с пятью стадиями: отрицание, злость, торг, депрессия и принятие», – объяснила собеседница агентства.

Такая психологическая реакция характерна как для отдельных людей, так и для групп. «Из-за информационного фона, связанного с коронавирусом, люди как будто погружаются в определенную эмоциональную среду – появляется общий фактор, и массовая тревожность будет довлеть даже над теми людьми, которые более рационально мыслят. Но многое зависит, какую часть информации человек у себя фиксирует. У меня был пациент, который рассказал, что начал паниковать, почитав новости о происходящем в Италии, но успокоился, почитав о том, что в Китае ситуация стабилизируется. В любом случае, от личности человека будет многое зависеть», – сказала Анна Гарбер.

Нельзя однозначно сказать, сколько продлится каждая из стадий. Отрицание может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Оно может выражаться в том, что люди будут не соблюдать предписания властей об ограничительных мерах. Стадия гнева может проявиться злостью на информационное поле – «надоели со своими новостями» или на нововведения, особенно учитывая, что многие лишатся части дохода. «Возможно, торг применительно к этой ситуации будет проявляться так, что человек будет торговаться с самим собой: «Со мной ничего плохого не случится, я же все правила выполняю». С депрессией понятно, это сниженный эмоциональный фон, и это будет самая затяжная стадия, из которой мы все вместе будем выходить. Стадия принятия наступает, когда все возвращается на свои места. Поэтому, вероятно, ее не произойдет, пока ситуация не стабилизируется, пока не минует острая стадия», – добавила собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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