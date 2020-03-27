Беседки в аренду и закрытые аттракционы – как парки будут работать в «путинские каникулы»

С 28 марта в Екатеринбурге будут закрыты кафе, торговые центры, фитнес-залы. В указе губернатора ничего не говорится о парках, и большинство их них невозможно закрыть физически. Но арендаторы по-разному поняли запрет, наложенный на массовые мероприятия и работу развлекательных заведений, и продолжат работу.

Так, в Орджоникидзевском районе найти место для отдыха без соблюдения карантина труда не составит – можно арендовать беседки в парке Победы и на Калиновских разрезах. Причем один из арендаторов в парке Победы также сдает беседки на Шарташе – но там они закроются. Весьма вероятно, это связано с позицией ГБУ СО «Шарташский лесной парк». «Следующая неделя объявлена нерабочей. Для того чтобы защитить вас – наших посетителей и снизить уровень угрозы для вашего здоровья, на территории Шарташского лесопарка с 28.03.2020 временно будут закрыты все объекты общественного питания», – сообщил в фейсбуке директор парка Артур Зиганшин. В разговоре с корреспондентом «Нового Дня» он уточнил, что всем коммерсантам рекомендовано закрыть все коммерческие объекты. Проверять их будут инспекторы. Но они не имеют права проверять, сколько человек собрались в компанию в лесопарке, и не могут рекомендовать людям гулять отдельно друг от друга.

В ЦПКиО рассказали, что входы в парк закрываться не будут, но все «свои» аттракционы руководство закроет. Точки питания также закроются. «Мы рекомендуем коммерсантам закрыть и свои аттракционы, но это на их совести. В парке фактически работать будет только туалет. И еще детская площадка, там проводится обязательная санитарная обработка», – рассказали в парке. Дендрарий на улице Мира на длинные выходные закрывать не планируется, он будет работать по обычному графику (на ночь парк закрывают). «Пока нам не поступало сообщений о закрытии. Приходить можно, но экскурсии мы уже не проводим», – прокомментировали в дендрарии.

Точно закроется на неделю ботанический сад УрО РАН, он всегда не работает по выходным. «Для посещений, насколько я знаю, закрыт еще с прошлой недели, по комплексу причин. Большая часть сотрудников отправлена работать по домам. Без специального заявления даже сотрудникам запрещено проходить, а просто посетителей было бы некому контролировать. Ну а на следующей неделе – объявленные выходные», – сообщили в парке.

Отметим, некоторые горожане в соцсетях уже обсуждают, как будут отдыхать, мечтают о хорошей погоде и готовятся открыть сезон шашлыков. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области на вопрос, будут ли они проверять парки и разгонять «шашлычников», заявили, что оснований для таких проверок нет. Пока нет и необходимости, но в МЧС будут ориентироваться по ситуации.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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