СОСПП со дня на день может «открыть шлюз» по поставке экспресс-тестов на коронавирус

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей ведет предварительные переговоры с производителями экспресс-тестов на коронавирус из Южной Кореи и Китая, но пока не разрешил юридические затруднения с Роспотребнадзором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов. Он сказал, что предприниматели заинтересованы в максимальном охвате тестированием своих сотрудников и готовы вкладывать в это деньги. «Мы знаем, где их (экспресс-тесты – прим.ред.) найти, знаем, где найти финансы, и готовы облегчить нагрузку на медицинскую систему Свердловской области, взять ее часть на себя. Обеспечить диагностику сотрудников силами предприятия. Мы готовы закупать их достаточно быстро. Мы провели предварительные переговоры с поставщиками. Но пока мы не имеем права их использовать. Мы не раз обсуждали этот вопрос с Роспотребнадзором, а вчера направили официальное письмо,– рассказал Черепанов. – В принципе мы видим, что нас слышат, что позиция Роспотребнадзора меняется, но есть всем понятные ограничения».

Он также обозначил путь, по которому идут переговоры. СПП говорит о тестах, которые прошли сертификацию в Евросоюзе. В регламентах Роспотребнадзора путь для легализации использования сертифицированной в ЕС продукции есть. «Если отнести к этой категории эти тесты, то можно открыть этот шлюз хоть завтра», – подчеркнул Черепанов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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