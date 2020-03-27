Уральцев начали привлекать к ответственности за нарушение режима изоляции

Жителей Свердловской области, которым выданы предписания Роспотребнадзора о соблюдении изоляции и которые нарушают эти предписания, начали привлекать к административной ответственности. Об этом рассказал глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

«Совместно с органами внутренних дел проводим рейды, как соблюдается карантин у тех, кому выданы предписания. Уже выявляются факты нарушения. Сегодня выдано несколько протоколов о привлечении к административной ответственности. При повторе нарушения – будут иски о принудительной изоляции», – сказал он. Также Козловских прокомментировал готовящиеся поправки в КоАП для нарушителей режима самоизоляции и карантина. По его словам, предлагается штрафовать граждан до 80 тысяч рублей, при повторном случае – до 150 тысяч рублей, а для юрлиц – от миллиона и выше.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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