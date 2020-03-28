Сочинцы против туристов – рванувших на «путинские каникулы» выселяют из гостиниц и возвращают по домам

В Сочи начали выселять туристов из гостиниц, а тех, кто приехал по турпутевкам, – развозить по домам. Об этом сообщают сами путешественники. «С ребенком приехали в Сочи в среду, должны были вернуться к следующим выходным, но вчера вечером неожиданно сказали, что завтра всех вывозят домой – причем не напрямик, а через Москву. Это была путевка, мы не сами билеты покупали. Непонятно, вернут ли деньги теперь», – рассказала жительница Екатеринбурга Анна.

По слухам, жители Сочи подписали петицию в адрес властей, чтоб туристов – как потенциально заразных – вывезли. «Я сама такой петиции не видела, но коллеге в родительском чате приходила. В принципе, я понимаю тех, кто ее составил. Если СМИ не врут, первая заразившаяся в Сочи – вообще москвичка, которая вернулась из Лондона, а у нас решила переждать пандемию. В тепле, так сказать. И, судя по всему, таких пережидающих в Сочи и Адлере очень много», – сообщила «Новому Дню» жительница Сочи Оксана.

По словам девушки, с сегодняшнего дня закрылись все бары, рестораны, увеселительные заведения, как и во многих регионах России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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