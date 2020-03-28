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Суббота, 28 марта 2020, 17:22 мск

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На Урале отменяют плановые операции из-за коронавируса. Помощь окажут только некоторым (ДОКУМЕНТ)

В Свердловской области минздрав издал приказ, который рекомендует главврачам медицинских организаций ввести дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса. Документ, подписанный главой ведомства Андреем Цветковым, есть в распоряжении редакции. «На период до 3 апреля отменить плановые поликлинические приемы узких специалистов, пребывание в дневных стационарах и плановые операции при условии ненанесения вреда здоровью пациентов», – сказано в нем.

Причем некоторым пациентам помощь будет оказываться, несмотря ни на что. В их числе – люди с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими инфекционными заболеваниями, а также беременные.

Отметим, что рекомендации выданы как государственным, так и частным медучреждениям.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Фоторепортаж, Коронавирус из Китая,