В Свердловской области три пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

У троих пациентов, госпитализированных с коронавирусом в больницу № 40 Екатеринбурга, – тяжелое состояние. Еще два пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Вчера из всех госпитализированных был один «тяжелый» и один в состоянии средней тяжести.

Напомним, в Екатеринбурге зарегистрировано 24 подтвержденных случая коронавируса, за последние сутки прироста не было. Один из пациентов вылечился и выписан.

В России за сутки выявлено 270 новых случаев коронавируса, всего зарегистрировано 1 тысяча 534 случая. За сутки подтверждена смерть четырех зараженных коронавирусом: два в Москве, по одному – в Оренбургской области и Санкт-Петербурге. Таким образом, число погибших увеличилось до 8. Выздоровели 64 человека.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 29.03.20

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