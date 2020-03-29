российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 29 марта 2020, 12:42 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Свердловской области три пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

У троих пациентов, госпитализированных с коронавирусом в больницу № 40 Екатеринбурга, – тяжелое состояние. Еще два пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Вчера из всех госпитализированных был один «тяжелый» и один в состоянии средней тяжести.

Напомним, в Екатеринбурге зарегистрировано 24 подтвержденных случая коронавируса, за последние сутки прироста не было. Один из пациентов вылечился и выписан.

В России за сутки выявлено 270 новых случаев коронавируса, всего зарегистрировано 1 тысяча 534 случая. За сутки подтверждена смерть четырех зараженных коронавирусом: два в Москве, по одному – в Оренбургской области и Санкт-Петербурге. Таким образом, число погибших увеличилось до 8. Выздоровели 64 человека.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 29.03.20

В «Екатеринбург-Экспо» оборудуют госпиталь (ФОТО). / Минпромторг отменил «Иннопром» в 2020 году. / На Урале отменяют плановые операции из-за коронавируса. Помощь окажут только некоторым (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России выявлены еще 270 случаев заболевания коронавирусом

В «Екатеринбург-Экспо» оборудуют госпиталь (ФОТО)

Минпромторг отменил «Иннопром» в 2020 году

В России возбуждено первое уголовное дело об угрозе массового заражения коронавирусом

На Урале отменяют плановые операции из-за коронавируса. Помощь окажут только некоторым (ДОКУМЕНТ)

Роспотребнадзор опечатал «Леруа Мерлен» за неповиновение указу губернатора

Коронавирус закрыл почти весь Екатеринбург, но это только кажется, – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Сочинцы против туристов – рванувших на «путинские каникулы» выселяют из гостиниц и возвращают по домам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Коронавирус из Китая,