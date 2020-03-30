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Понедельник, 30 марта 2020, 12:09 мск

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Русский врач из спецмиссии в Бергамо рассказал, почему в Италии болеет так много людей

Российский врач Александр Семенов, который принимает участие в медицинской миссии РФ в Италии в связи с пандемией Covid-19, рассказал о своих впечатлениях от увиденного в Бергамо. Он объяснил, с чем, по его мнению, связано огромное число заболевших в стране. «Отсутствие системы здравоохранения, точнее, слабая координация, низкий уровень эпидемиологической грамотности. Врачи абсолютно не соблюдают эпидрежим, нерациональное распределение сил и средств в каждом конкретном госпитале, что мы видели. Эпидемиологию, в привычном понимании этого слова, здесь просто не преподают в медицинских вузах», – сказал он.

По словам врача, эпидемиологов в Италии очень мало. «Тут «оптимизацию здравоохранения» эффективные менеджеры провели уже давно», – резюмировал он.

Российские медики, в основном военврачи, прибыли в Италию на прошлой неделе – в общей сложности РФ отправила на помощь 14 самолетов Ил-76 со специалистами и необходимым оборудованием в рамках договоренностей президента России Владимира Путина с итальянским премьером Джузеппе Конте.

Вирусологи, эпидемиологи, инфекционисты оказывают экстренную помощь населению города Бергамо, а также занимаются обработкой объектов здравоохранения и транспорта.

Бергамо, Елена Сычева

Бергамо. Другие новости 30.03.20

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