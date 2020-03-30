Энергетики запустили флешмоб «Оставайтесь дома!» (ФОТО)

Энергетики, которые не могут уйти на удаленку, запустили в соцсетях флешмоб «Мы работаем для вас! Оставайтесь дома». Диспетчеры, работники ремонтных бригад, сотрудники ТЭЦ просят всех оставаться дома и беречь себя в условиях распространения коронавируса.

Флешмоб проходит во всех соцсетях: «ВКонтакте», «Фейсбуке» и других. Сотрудники разных подразделений «Т Плюс» фотографируются на своих рабочих местах, призывая остальных россиян подумать о здоровье и остаться дома. Только так можно замедлить распространение коронавируса, говорят они.

В разных филиалах «Т Плюс» сейчас трудятся оперативный и диспетчерский персонал, ремонтники тепловых сетей, выездные бригады и многие, многие другие. Это люди, которые отвечают за то, чтобы у всех дома было тепло и светло. Эти люди не могут уйти на удаленку.

«Очень важно, чтобы жители сейчас берегли себя, а мы для них постараемся. Для энергетиков нерабочая неделя пройдет в усиленном режиме наблюдения за оборудованием станций и сетей. Энергетики не могут уйти на карантин, потому что от них зависит энергобезопасность региона», – рассказали в компании «Т Плюс».

Посмотреть фотографии энергетиков можно по хештегу #ТПлюсмыработаемдлявасоставайтесьдома.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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