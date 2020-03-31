Три тяжелых, три средней тяжести – оперштаб о состоянии больных коронавирусом в Екатеринбурге

В Свердловской области число заразившихся коронавирусом нового типа увеличилось до 33 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Там рассказали, что всего по выздоровлении выписаны семь пациентов, таким образом, в инфекционном отделении ГКБ № 40 находятся 26 человек. «Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, троих – средней тяжести. «Остальные заболевшие в удовлетворительном состоянии», – отметили там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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