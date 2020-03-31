российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 марта 2020, 12:55 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Три тяжелых, три средней тяжести – оперштаб о состоянии больных коронавирусом в Екатеринбурге

В Свердловской области число заразившихся коронавирусом нового типа увеличилось до 33 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Там рассказали, что всего по выздоровлении выписаны семь пациентов, таким образом, в инфекционном отделении ГКБ № 40 находятся 26 человек. «Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, троих – средней тяжести. «Остальные заболевшие в удовлетворительном состоянии», – отметили там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 31.03.20

Репетиции парада Победы в Екатеринбурге начнутся с 14 апреля. / Роспотребнадзор: в России создан высокоточный тест на коронавирус. / В Свердловской области – девять новых случаев коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Екатеринбурге вымыли подъезды в 6 636 домах

Плюс 500: в России число заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи человек, 17 – погибли

Роспотребнадзор: в России создан высокоточный тест на коронавирус

В Свердловской области – девять новых случаев коронавируса

Из-за коронавируса в Рефтинском отложены выборы мэра

Госдума утвердила жесткие меры за фейки о коронавирусе: будут штрафовать на 700 тысяч рублей или сажать в тюрьму

Дерматолог: почему нельзя пользоваться обычным кремом для рук и как уберечь кожу от инфекции после постоянного мытья

Госдума приняла в первом чтении «пакет антиэпидемических» законопроектов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,