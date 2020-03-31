В Екатеринбурге вымыли подъезды в 6 636 домах

Из-за ситуации с распространением коронавируса власти Екатеринбурга ввели распоряжение о санитарной обработке мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Оно начало действовать еще 17 марта. За это время подъезды помыли в 6 636 домах. Такие данные сообщили «Новому Дню» в администрации Екатеринбурга. При этом в городе насчитывается около восьми тысяч жилых многоквартирных домов, по данным управления ЖКХ уральской столицы.

Напомним, власти предписали мыть места общего пользования с хлоркой в ежедневном режиме, однако многие горожане сообщают, что до сих пор этого сделано не было ни разу. «Проведение профилактических мероприятий по санитарной обработке в жилфонде уральской столицы взято на особый контроль городским оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции. Наличие в управляющих компаниях необходимых материалов и средств обеззараживания, равно как и проведение ими обработки мест общего пользования в многоквартирных домах, будет проверяться с непосредственными выездами на места», – говорили ранее в администрации города.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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