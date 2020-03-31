В Перми от пневмонии умерла 36-летняя журналистка

В Перми скончалась журналистка, главный редактор издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова. Об этом сообщил портал Properm. Анастасии было 36 лет. У нее остались несовершеннолетние дети.

Сама журналистка в своем аккаунте в фейсбуке рассказала 23 марта, что заболела. «Первый день больничного – ночью резко поднялась температура, с утра к ней впридачу пришли боль в горле и жесткий кашель. Вызвала врача, отчиталась о контактах с прибывшими из-за рубежа (у меня их три, но все прилетели больше чем 14 дней назад), выслушала «ох, черт…» от диспетчера. Жду врача», – писала Петрова, у нее была повышенная температура.

На следующий день, 24 марта, Анастасия писала, что к ней приходил участковый врач. «Приходила моя любимая участковый врач (реально любимая, первая на моей практике, с которой мы очень спокойно общаемся и которая не падает в обморок при моем «У меня аллергия на антибиотики пенициллиновой группы»). Заходить не стала, спросила на расстоянии в метр про симптомы, пообещала, что мазок на корону придут и возьмут в течение дня и попросила 14 дней или хотя бы до отрицательных анализов из дома никуда не гулять. Сказала – да вы не переживайте, сезон ОРВИ никто не отменял. Похихикали на тему больничного: «Если у вас не корона, оформим всё на приеме» – «Если у меня корона, мне будет уже фиолетово на больничный, давайте честно», – написала Петрова.

В тот же день она написала, что к ней приходили реаниматологи с аппаратом ИВЛ. «Очень классные и профессиональные. Ходят в масках для снорклинга, кстати – помимо масок на рот и нос. Померили кислород в артериальной крови, сказали, что я пока в их помощи не нуждаюсь, но вообще – в группе риска. Велели продолжать дышать кислородом. И если что – они рядом и будут через пять минут. Если мне станет хуже. Рассказали как лечили свиной грипп и что в основном к ним привозили беременных. Матерились, что скорая на вызова ездит не в полной защите. Когда врач-реаниматолог задумчиво смотрит в распечатку твоего анализа – это вообще-то очень страшно. Температуру сбили до 38», – написала в своем последнем посте в фейсбуке Петрова.

По данным Properm, впоследствии девушку госпитализировали, у нее взяли анализ на коронавирус, но он показал отрицательный результат.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 31.03.20

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