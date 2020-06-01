В Екатеринбурге больше не будут закрывать москвичей и петербуржцев на 14-дневный карантин

В Свердловской области с 1 июня отменяется требование об обязательной изоляции людей, прибывающих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Это связано с постепенным изменением эпидемической обстановки в этих регионах», – пояснили в оперштабе.

Ранее все, кто приезжал или прилетал из этих субъектов РФ, должны были 14 дней находиться в изоляции или в обсерваторе – в зависимости от места прописки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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