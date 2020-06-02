У екатеринбуржцев две недели не хотят брать тесты на Covid-19 – несмотря на вспышку коронавируса в офисе

В редакцию «Нового Дня» обратилась екатеринбурженка Анна, которая вот уже больше двух недель не может добиться тестирования на коронавирус. «15 мая после тяжелой болезни умерла бабушка, а 17 числа я заболела. С похорон меня подвозила подруга, у которой на работе произошла вспышка коронавируса», – рассказала девушка.

По словам Анны, первые две недели были самыми тяжелыми. «Не справляюсь ни с чем. Температура держится до сих пор. Участковый назначил пентафлуцин и обычное лечение при ОРВИ. Сегодня обещали сделать, наконец, тесты, но нет – сказали, что без распоряжения Роспотребнадзора ничего делать не будут, а в Роспотребе [на горячей линии] говорят, что предприятие, на котором произошло заражение, должно подать списки», – сказала собеседница «Нового Дня».

Она хотела сдать тест в коммерческой клинике, но это невозможно – у нее симптомы ОРВИ, поэтому ее нигде не примут, хотя несколько частных медцентров и лабораторий действительно делают анализы на Covid-19.

«Новый День» пообщался и с подругой Анны – Леоной, которая подвозила ее с похорон и тоже заболела – еще вместе с несколькими коллегами. «Мы работаем удаленно, по мере необходимости бывали в офисе – в последний раз я была 15 мая, там были еще несколько коллег. Это было в пятницу, а в понедельник, 18 мая, оказалось, что у восьми человек поднялась температура, у меня тоже. 38,6 держалась два дня, пропадало обоняние и вкус, я вызвала врача – пришел участковый из поликлиники, назначил полоскания для горла, пентафлуцин, и так далее. Когда я сказала, что хочу сдать тест, так как еще восемь человек на работе заболели, он сказал, что тест может взять только по предписанию Роспотребнадзора, в котором сказано, что я контактировала с ковидными больными. При этом моим коллегам другие врачи участковые делали тест – к пятнице стали подтверждаться результаты на коронавирус», – рассказала агентству Леона.

Девушка попыталась обратиться на горячие линии Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Свердловской области, однако ей нигде не помогли, сказав, что решение о тестировании принимает врач. При этом, по словам собеседницы «Нового Дня», руководство ее компании передало данные о заболевших сотрудниках в Роспотребнадзор. Однако за две недели Леоне так и не сделали тест, хотя настораживающие симптомы, такие как кашель и слабость, у нее не проходят. Девушка вызывала скорую – врачи СМП провели все необходимые манипуляции и заверили, что передали данные в поликлинику, поскольку тест должен был сделать участковый врач еще две недели назад. Однако анализ на коронавирус у нее так и не взяли. В поликлинике № 2 ЦГКБ № 6 сначала снова сказали, что для тестирования им требуется предписание санврачей. «У родителей тоже не взяли тесты. Я заболела в понедельник, 18 мая, а у них 20-го поднялась температура, они вызывали врача, он пришел и просто осмотрел их, прописал какие-то лекарства», – добавила Леона, уточнив, что родители пожилые, им обоим больше 65 лет.

«Новый День» обратился в оперативный штаб Свердловской области с просьбой разъяснить, кого же все-таки тестируют – ведь, исходя из рассказа читательницы агентства, провериться на коронавирус могут далеко не все. В оперштабе объяснили, что в обязательном порядке тестируют тех, кто приехал из-за рубежа или эпидемически неблагополучных регионов России, а также членов их семей, если у них проявились признаки ОРВИ; тех, кто близко контактировал с заболевшими; всех, у кого диагностирована пневмония; людей старше 65 лет при появлении у них признаков ОРВИ; медработников и санврачей, имеющих риски инфицирования (тех, кто работает в «красных» зонах коронавирусных больниц, например, проверяют раз в неделю, – прим. ред.), а также людей, находящихся в учреждениях постоянного пребывания.

При этом в оперштабе подчеркнули, что медработники могут принять решение о тестировании и в других случаях. «Если этого требуют обстоятельства и существуют предпосылки к проведению анализа. Во всех случаях выявления Covid-19 проводится обязательное эпидрасследование, в рамках которого устанавливаются возможные пути передачи инфекции, а также очерчивается постконтактный круг. Все «близкие» проверяются на коронавирус вне зависимости от того, есть у них признаки ОРВИ или нет. В том случае, если у человека проявились симптомы ОРВИ, ему необходимо вызвать врача на дом и сообщить о возможном контакте с заболевшим Covid-19. Также сообщить о своем случае можно и нужно на горячую линию управления Роспотребнадзора», – сказали «Новому Дню» в оперативном штабе.

Там также напомнили, что у свердловчан, которые не попали ни в одну из категорий, есть возможность сдать тесты на коронавирус в частных лабораториях, если только у них нет симптомов. Как уточняет «Новый День», набор для самостоятельного тестирования доставляет «Хеликс» (вся услуга стоит около 1,5 тысячи рублей), однако и в этой лаборатории требуют, чтобы у тестируемых не было «симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, и контактов с подтвержденным носителем коронавируса».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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