Вице-губернатор Павел Креков объяснил, почему тестируют не всех контактных с заболевшими Covid-19

Свердловский вице-губернатор Павел Креков ответил на вопрос, что нужно делать людям, которые контактировали с больными коронавирусом, но не могут добиться тестирования.

«Им ничего не надо делать. Как и в других ситуациях, надо просто соблюдать меры санитарной безопасности. Если вы узнали, что контактировали с больным человеком, но у вас нет симптоматики, то не нужно беспокоиться. Не все так просто, как нам иногда кажется, – что мы контактировали и непременно заболеем. Нет, это не так. Почти половина людей, которые являются носителями, не имеют симптомов. Иногда мы можем и не знать, что контактировали с такими людьми. Если у вас появились малейшие признаки ОРВИ, тогда да, вас обследуют и определят, являетесь ли вы носителем инфекции или нет. А так ничего страшного, если был легкий контакт с заболевшим. Обследоваться просто от страха смысла нет», – заявил чиновник.

Отметим, что в редакцию «Нового Дня» обращалась екатеринбурженка Анна, которая не могла добиться тестирования на коронавирус в течение двух недель. Девушка контактировала с подругой, у которой на работе произошла вспышка коронавируса, и после этого слегла с температурой. Но участковый врач назначил ей только лечение от ОРВИ, без теста на Covid-19.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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