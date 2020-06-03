Граждане проиграли суд против губернатора, посадившего их «под домашний арест»

Свердловский областной суд отказал свердловчанам в удовлетворении административного иска против губернатора Евгения Куйвашева, посадившего их «под домашний арест».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, 1 июня были рассмотрены административные иски Мамаева А. Ю., Семенихина П. Н., а также коллективный административный иск 20 жителей Свердловской области. Все они в ходе рассмотрения были присоединены к одному делу.

Граждане просили признать недействующим один из пунктов губернаторского указа «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Свердловчан возмутил пункт: «Жителям Свердловской области не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев». Далее следует перечень оснований, позволяющий свердловчанам покинуть место проживания.

В коллективном исковом заявлении, опубликованном в соцсети на странице юриста Ивана Волкова, говорилось, в частности: «Введенные оспариваемым Указом ограничительные меры в виде запрета покидать место жительства (постоянного пребывания) нарушают наши права на свободу передвижения, выбора места жительства и пребывания, поскольку лишают нас возможности свободно передвигаться, выбирать место жительства и постоянного пребывания. Мы вынуждены в определенных случаях оставаться дома в отсутствие для этого законных оснований. <…> административный ответчик без соответствующего судебного акта фактически принуждает нас находится дома, что соответствует признакам домашнего ареста (меры пресечения в уголовном судопроизводстве».

Рассмотрев дело, судья отказал в удовлетворении иска. Мотивированное решение будет опубликовано на сайте Свердловского областного суда в установленные законом сроки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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