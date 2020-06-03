И снова рекорд: в Свердловской области больше 350 случаев коронавируса за сутки

В Свердловской области за последние сутки выявлено 357 случаев Covid-19 – больше только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Всего зарегистрирован 6 381 случай. От заболевания скончались еще два человека, то есть всего умерли уже 33 человека. По данным ИЦК, выписались из больницы 170 человек.

С прошлой недели в Свердловской области ежедневно выявляли более 200 случаев заболевания. Порог за 300 случаев в регионе впервые. Накануне рост заболевания прокомментировал замгубернатора Павел Креков. «Мы как никогда много обследуем людей. Это одна из основных причин роста показателей заболеваемости. Страшна не цифра. Страшен человек, который заражает других. Чем раньше мы его выявим, тем лучше», – заявил он. По его словам, бояться таких цифр не надо. Тем не менее власти не снимают ограничения, в минувший понедельник губернатор Евгений Куйвашев еще на неделю отложил послабления режима.

Екатеринбург, Елена Иванова

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