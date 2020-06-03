В Екатеринбурге запретили «бесконтрольное пребывание детей» во дворах и на спортплощадках

Жители трех районов Екатеринбурга, которые объявлены эпиднеблагополучными, получили предупреждение о том, что нужно ограничивать детей в прогулках. Сообщения рассылают представители школьных администраций в родительских чатах со ссылкой на районные управы.

«Уважаемые родители! По данным Роспотребнадзора, происходит значительный рост числа заболевших в нашем районе, в том числе среди детей. Просим вас организовывать прогулки детей с соблюдением рекомендаций по социальному дистанцированию, желательно в сопровождении взрослых. Не допускайте бесконтрольного пребывания ваших детей в группах во дворах и на спортивных площадках! Просим провести беседы с детьми об ответственном поведении», – говорится в сообщении, которое получили родители школьников из Верх-Исетского района.

Напомним, на заседании оперштаба Екатеринбурга по борьбе с коронавирусом Александр Высокинский назвал три самых неблагополучных района: Верх-Исетский, Железнодорожный и Орджоникидзевский, где растет число зараженных Covid-19.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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