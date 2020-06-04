Пассажиров с температурой 37 градусов и выше не пустят даже в аэропорт

Представители авиаотрасли рассказали, как теперь будет происходить обеспечение безопасности при полетах. Пассажиров с температурой 37 градусов будут разворачивать еще на входе в аэропорт. Их отправят в медпункт на осмотр и получение справки, по которой можно будет обменять билет. На борт таких не пустят.

«Прямо со входа в аэропорт будет контроль температуры. Сотрудники будут следить, чтобы все пассажиры были в масках и перчатках. Людям надо понимать, что их надо будет носить в аэропорту и все время полета. Это основное ограничение», – рассказал на онлайн-конференции, организованной сервисом «Туту.ру», руководитель отдела обслуживания в аэропорту авиакомпании «ЮТэйр» Игорь Дубин.

По словам спикера, в России Минтранс установил планку допустимой температуры – всего 37 градусов. В то время как в других странах допустимо летать с температурой до 37,3-38 градусов.

«Пассажиры с повышенной температурой отстраняются от перелета. Большинство не будут даже допущены на вход в аэропорт. Пассажира развернут в медпункт, где будет выдаваться справка объективного осмотра. Она позволит переоформлять бесплатно билеты на следующие рейсы», – отметил Игорь Дубин.

Москва, Ольга Тарасова

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