Куйвашев выделил еще 14 млн рублей на размещение бессимптомных пациентов с Covid-19

Еще пять муниципалитетов Свердловской области получат бюджетные трансферты на размещение бессимптомных пациентов с коронавирусом в находящихся на их территории учреждениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление, согласно которому на эти цели выделяется еще 14 млн рублей. Распределены они будут следующим образом:

1) МУП Артемовского ГО «Загородный оздоровительный комплекс им. Павлика Морозова», город Артемовский – 2 млн 979 тысяч рублей;

2) ООО «Куделька», Асбестовский ГО – 2 млн 012 тысяч рублей;

3) ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж», Красноуфимск – 1 млн 619 тысяч рублей;

4) база отдыха «Сосновый бор» АО ПНТЗ, г. Первоуральск – 2 млн 642 тысячи рублей;

5) МУП «Надеждинский», г. Серов – 4 млн 739 тысяч рублей.

Напомним, ранее губернатор выделил 12,4 млн рублей Екатеринбургу и Полевскому – для санатория «Бодрость» и спортивного комплекса «Курганово». Согласно методике расчета, на одного пациента полагается 2 582 рубля в сутки. В зависимости от номерного фонда и стоимости питания может применяться коэффициент удорожания. Сейчас он самый высокий в Серове – 1,38.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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