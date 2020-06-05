В Свердловской области перед парадом и голосованием увеличат количество тестирований на Covid-19

В преддверии подготовки к параду Победы 24 июня и голосования по поправкам в Конституцию РФ в Свердловской области будет расти число обследований на коронавирус. Об этом на брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе «имеет тенденцию к улучшению», так как за последние два дня наблюдается снижение заболеваемости.

«Мы не снижаем темпы обследований. В связи с общественными мероприятиями количество тестов будет только расти. Впереди голосование по поправкам в Конституцию, и это потребует дополнительного обследования членов избирательных комиссий. Мероприятия, связанные с парадом Победы, тоже требуют определенного режима безопасности и роста количества обследований. Мы серьезно работаем над эффективностью коечного фонда. В стационаре находятся те, кто нуждается в лечении, а все легкие и бессимптомные больные находятся в местах временной изоляции, и это другой уровень медицинского обслуживания. Наш коечный фонд подготовлен для разных вариантов развития событий», – заявил Креков.

Он заверил, что власти продолжают контролировать ситуацию в торговых точках и на крупных предприятиях, в том числе промышленных. «Мы продумываем выход на первый этап снятия ограничений в тех частях, где это возможно. Но мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни», – подчеркнул чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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