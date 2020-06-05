Академик РАН рассказал о вреде режима самоизоляции: «Коммерческий интерес служит главным препятствием для отмены мер»

Академик РАН, почетный директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского 1-го МГМУ им. И.М.Сеченова Владимир Сергиев рассказал, как ВОЗ спровоцировала выбор неверной стратегии разных стран по противодействию коронавирусу, последствия распространения которого переоценены. Также академик, в течение 10 лет возглавлявший Главное управление карантинных инфекций Минздрава СССР и отвечавший за борьбу со всеми эпидемиями в стране, объяснил, почему власти не снимают режим ограничений. Колонку ученого опубликовала «Медицинская газета».

В первой части публикации академик объяснил, почему то, что происходит в мире с коронавирусом, нельзя считать ни эпидемией, ни тем более пандемией. По данным Сергиева, чтобы объявлять то или другое, число заболевших должно было достичь не меньше 5-7% населения планеты. «На момент панического сообщения ВОЗ в марте 2020 года признаков эпидемии не было, как нет их и сейчас. Ситуация может быть охарактеризована как эпидемическая вспышка малой интенсивности. Это становится очевидно, если отвлечься от тиражируемых СМИ абсолютных цифр и перейти к интенсивным показателям, как это принято при научном анализе. На май месяц в Европейском регионе было инфицировано всего 0,5% населения», – написал Сергиев.

По словам ученого, показатели смертности у инфицированных Covid-19, которые декларирует ВОЗ – 6% зараженных, – непрозрачны, поскольку во многих странах, цифрами которых оперирует организация, не проводится должного тестирования населения, отсюда показатель, который относится исключительно к группе тяжелых больных. В целом же в мире ситуация не вызывает паники. «Число смертей не сказывается на средних ежедневных показателях общей смертности населения, которая только в единичных странах выросла на 1-1,5%, а в большинстве осталась прежней или даже ниже, чем в 2019 году. Это и понятно, так как летальность от Covid-19 низка. В Ухани за время вспышки она составила 3,8%. Это относится к данным по тяжелым госпитализированным больным. В Южной Корее летальность была 0,8%, а при массовом скрининге населения оказалась значительно ниже – всего 0,3%. В России, как известно, этот показатель менее одного процента. Летальность во время вспышек других коронавирусов была существенно выше. При атипичной пневмонии (SARS) она достигла почти 10%, а при Ближневосточном респираторном синдроме (MERS) – более 34%», – напомнил ученый.

Также он объясняет, что заразность нового коронавируса из Китая ниже, чем у кори, дифтерии или коклюша. «Приходилось читать странные расчеты, что контагизоность якобы выше, чем при сезонном гриппе. Следует напомнить, что ежедневная заболеваемость новым коронавирусом в Москве не превышает 4-5 тысяч, из которых половина – бессимптомные носители. Для справки: пик эпидемии Гонконгского гриппа пришелся в Москве на 2 января 1969 года, когда в один день за медицинской помощью обратились 102 тысячи человек. Вот что такое настоящая эпидемия», – сказал Владимир Сергиев.

Ученый объяснил, что драконовские ограничительные меры, принимаемые в разных странах, ударяют по социальной и экономической ситуации, не влияя при этом на заболеваемость коронавирусом. «В нашей стране люди, оказавшиеся в принудительной изоляции, так же, как и в других странах, установивших карантинные меры, стали терять работу и средства к существованию», – напомнил он.

Академик РАН предсказал, что последствия от запретов на оздоровление и своевременное оказание медицинской помощи еще впереди. «Наибольшей ошибкой региональных властей стал запрет на прогулки, закрытие парков и скверов, что негативно сказывается на здоровье детей, престарелых и хронических больных. Для последних стала практически недоступной необходимая медицинская и лекарственная помощь. Последствия этой непродуманной акции еще скажутся обострениями, а возможно, и избыточной смертностью в группах риска, таких как онкологические больные, больные диабетом и другой серьезной хронической патологией, что будет несопоставимо с регистрируемыми смертями от Covid-19», – подчеркнул он.

Академик задал резонный вопрос о том, почему в основу профилактики в России «поставили изоляцию здоровых, а не выявление больных и контактов, что всегда давало хороший эффект в отечественной противоэпидемической практике». Также он раскритиковал и принудительное ношение медицинских масок, назвав его «эпидемиологически неоправданным». «В рекомендациях ВОЗ от марта этого года по ношению медицинских масок в контексте нового коронавируса четко сказано, что они не требуются для тех, кто здоров. Более того, ношение масок здоровыми не только приводит к ненужным затратам, но и создает ложное чувство безопасности», – отметил он.

Владимир Сергиев привел данные Фонда прогрессивной политики о том, что маска себестоимостью 1,5 рубля продается по цене 35-45 рублей. «Такая прибыль не снилась даже крупному бизнесу. Это обеспечивает хороший дополнительный доход местным чиновникам, а коммерческий интерес служит главным препятствием для необходимой отмены мер изоляции», – посчитал он.

В конце публикации ученый привел пять рекомендаций властям. Первая из них – «содействовать максимально скорой отмене всех ограничительных мер». «Это надо сделать сразу, а не растягивать на длительный срок. Не надо уподобляться человеку, который из любви к животным рубит хвост собаке по частям. Из-за ограничений на передвижение и продолжительного пребывания внутри помещений в скученных условиях можно ожидать в ближайшие месяцы роста числа обострений хронических болезней, онкологической патологии, туберкулеза. Поэтому немедленная отмена всех ограничений – это вопрос выживания людей», – сказал он.

Второе – разрешение на прогулки детям и пожилым, а также восстановление работы детских оздоровительных лагерей.

Третье – сохранение и облегчение разобщенности, для чего, по мнению академика «необходимо стимулировать использования личного автотранспорта; для этого следует временно отменить плату за парковку».

Четвертая мера заключается в оперативном восстановлении всех производств, снятии ограничений для торговли и сферы услуг, чтобы смягчить надвигающийся экономический и финансовый кризис. «Как показали 1990-е годы, он будет сопровождаться избыточной смертностью населения», – предупредил академик.

В качестве пятой меры он предлагает сохранить «некоторые» ограничения в сфере развлечений. «Это касается массовых мероприятий на стадионах, в театрах, концертных залах, ресторанах и ночных клубах. При этом следует разрешить работу летних кафе на открытом воздухе и работу «зеленых» театров», – резюмировал академик РАН.

Екатеринбург, Москва, Екатерина Норсеева

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