У депутата заксо коронавирус, изолировался целый комитет

Источники «Нового Дня» в заксобрании Свердловской области сообщили, что у одного из депутатов подтвержден коронавирус. Это объяснило, почему в зале на сегодняшнем заседании присутствовали 35 человек из 49. По информации агентства, речь идет о члене комитета по соцполитике, представителе фракции «Единая Россия».

Председатель комитета по социальной политике ЗССО Вячеслав Погудин в беседе с «Новым Днем» не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что весь его комитет ушел на самоизоляцию. Он также не стал раскрывать причины, по которым не посещал сегодня заседание заксобрания. Отметим, что последняя встреча комитета по соцполитике прошла неделю назад, 2 июня.

Один из членов заксо, который входит в комитет, но пожелавший сохранить инкогнито, подтвердил «Новому Дню», что у одного из его коллег обнаружили коронавирус, поэтому все остальные самоизолировались.

Отметим, что сегодня на заседании отсутствовали Виктор Бабенко (ЕР), Владимир Власов (ЕР), Михаил Голованов (ЕР), Андрей Жуковский (СР), Виктор Маслаков (СР), Владимир Рощупкин (ЕР), Геннадий Ушаков (СР), Егор Шаламовских (СР); Евгений Зяблицев (РППС), Анатолий Марчевский (ЕР), Анатолий Никифоров (ЕР), Вячеслав Погудин (ЕР), Владимир Радаев (ЕР), Александр Серебренников (ЕР). Последние пятеро – члены комитета по соцполитике.

По информации источника «Нового Дня», заболевший депутат мог контактировать не только с коллегами по ЗССО, но и с членами областного правительства, в частности, вице-премьерами Алексеем Орловым и Олегом Чемезовым, т.к. участвовал в одном из недавних совещаний, посвященных возобновлению работы торговых центров.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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