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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Четверг, 11 июня 2020, 08:11 мск

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В Екатеринбурге изолировали 16 приехавших из Дубая туристов

Сегодня, 11 июня, вывозной борт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Дубай – Казань – Екатеринбург, доставил в столицу Урала 61 гражданина РФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперштабе, сотрудники Роспотребнадзора обследовали пассажиров. 16 жителей Свердловской области, включая двоих детей, отправились на 14-дневную изоляцию в обсерватор.

Остальные пассажиры при содействии оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.06.20

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